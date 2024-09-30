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İrem Derici'den aşk hayatı hakkında olay söyler: Yeminimi Brad Pitt bozar

İrem Derici, aşka tövbe ettiğini söyledi. Yeminini tek bir şartla bozacağını belirtti: Brad Pitt’le olursa kararımdan vazgeçerim.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024
İrem Derici’den aşk hayatı hakkında olay söyler: Yeminimi Brad Pitt bozar

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Popçu İrem Derici, Kıbrıs Girne'deki Chamada Beach Club'te sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir seyirci kitlesi, Derici'nin enerjik sahne performansına eşlik etti. Konser boyunca sevilen hit şarkılarını seslendiren Derici, hem eski hem de yeni parçalarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan İrem Derici, aşka tövbe ettiğini söylemişti. Bir muhabirin "Özel hayatınız nasıl gidiyor? Bir programda aşka tövbe etmiştiniz. Son kararınız nedir?" sorusuna şu esprili yanıtı verdi: Bu sefer ettim. Gerçekten yeter. Tövbemi bir şekilde bozarım. O da sadece Brad Pitt olursa olur.

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