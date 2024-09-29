Tülin Şahin kendini Ege kıyılarına attı!

Dünyaca ünlü top model Tülin Şahin, yazın son, sonbaharın ise ilk günlerinde enerji depolamaya devam ediyor. Global markalarla iş birliği, reklam çekimlerinin yanı sıra ulusal kanalda 13 sezondur aralıksız devam eden programıyla verimli bir sezonu geride bırakan Şahin, yeni yayın dönemi öncesinde kendisini bir kez daha Ege kıyılarına attı.

ENERJİ TOPLADI!

Yazı Bodrum ve Göcek'te geçirerek, denizin ve güneşin tadını çıkaran model, hem yeni yayın dönemine hem de çekimlere iyi dinlenerek hazırlandığını söyledi. Şahin, "Aslında tatil boyunca da sürekli çekimler yaparak, kendimizi yeni yayın dönemine hazırladık. Yurt dışında gerçekleşecek olan projeler için bolca enerji topladım" dedi.