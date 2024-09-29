Dilan Çiçek Deniz’den evlilik açıklaması!

Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı, 'Aşk Biter Mi?'nin galası öncesi gün gerçekleştirildi. Galaya, Dilan Çiçek Deniz-Rafael Cemo Çetin çifti, Şebnem Bozoklu, Selim Bayraktar, İsmail Demirci, Dolunay Soysert, Ahu Yağtu, Fırat Çelik, Hatice Aslan, Aliye Uzunatağan ve Yağız Can Konyalı gibi pek çok isim katıldı.

KEYFİMİZ YERİNDE!

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu Deniz, "Provadan geldim. Çok yorgunum. Ama tatlı yorgunluk. Bu oyunu uzun zamandır, heyecanla bekliyordum" dedi.Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Deniz, "Her şey yolunda. Keyfimiz yerinde ama evlilik sormayın. Ben gerekli açıklamayı daha önce yaptım. Böyle mutluyuz" dedi.