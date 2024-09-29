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Emrah'tan konser maratonu!

Emrah, sahnelere hızlı bir geri dönüş yaptıktan sonra ilk kez geçtiğimiz yılbaşı dinleyicileriyle buluşmuştu. Konserlerine hız kesmeden devam eden Emrah, şimdi de dünya turuna çıkıyor. Türkiye'den ve dünyadan, dinleyicileri ile konserlerde buluşmak için geri sayıma başlayan Emrah, Ekim ayında Londra'dan start veriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024
Emrah’tan konser maratonu!

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Emrah, sahnelere hızlı bir geri dönüş yaptıktan sonra ilk kez geçtiğimiz yılbaşı dinleyicileriyle buluşmuştu. Konserlerine hız kesmeden devam eden Emrah, şimdi de dünya turuna çıkıyor. Türkiye'den ve dünyadan, dinleyicileri ile konserlerde buluşmak için geri sayıma başlayan Emrah, Ekim ayında Londra'dan start veriyor.
Konser programı arasında Bodrum'da yaşayan çocuklarına vakit ayırmayı önemseyen ve bunun en önemli hassasiyeti olduğunu belirten Emrah'a turne sponsoru firmadan jet çözüm geldi. Çareyi özel uçakla turne yapmakta bulan sponsor firma, böylece Emrah'ın her fırsatta soluğu çocuklarının yanında olabilmesine olanak sağlamış olacak.

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