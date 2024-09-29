Uçakta kedisi yüzünden kabin memurlarına saldırdığı iddiasıyla karakolluk olan ve THY'nin kara listeye aldığı Dilan Çıtak'a eşinden destek geldi. Eşi Çıtak'ın son dönemde babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı ailevi problemler nedeniyle gergin olduğuna atıfta bulunup "Herkesin ailevi bir problemleri olabilir. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum" diyen Levent Dörter, tanınmış kişi olmanın faturasına ödediklerini ifade etti. Öte yandan babası İbrahim Tatlıses'le sorunları olan Çıtak, "Miras haktır. Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim" demişti.

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