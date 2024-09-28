Zeynep Tuğçe Bayat: Doğum Türkiye’de olacak

Zeynep Tuğçe Bayat, önceki gün Nişantaşı'nda bir çocuk giyim mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi. Anne olmaya hazırlanan oyuncu, "Hazırlıklar başladı. Biraz bekliyorum. Çok erkenden bir şey almak istemiyorum" dedi. Bayat, "Aşerdiniz mi?" sorusuna, "Cansel (Elçin) çok seviyor, 'Gecenin köründe bunları aradım' demeyi. Öyle bir şey olmuyor. Bir kere çocukken yediğim şey aklıma gelmişti. Onu da bulamadık" yanıtını verdi.



"CANSEL HEYECANLI"

Erkek bebek bekleyen Bayat, "İsim bulamadık. Düşünüyoruz daha... Yurt dışında telaffuz konusunda sorun yaşamayacak bir isim düşünüyorum ben... Yabancı bir isim düşünmüyoruz açıkçası... Daha vakit var. Doğum Türkiye'de olacak" ifadelerini kullandı. Eşinin heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, "Erkekler ilk başlarda anlayamadığını söylüyor ama Cansel heyecanlı..." dedi.

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