Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy’a ödül yağıyor!

Aldığı sayısız ödül, ulusal ve uluslararası prestijli festivallerdeki jüri üyelikleri ve yer aldığı birbirinden değerli yapımlar ve ile adından sıkça söz ettiren başarılı ve güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy'a bir ödül de Amerika'dan geldi. Bu yıl 15.'si düzenlenen SOHO Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü Saadet Işıl Aksoy'un oldu. New York'ta düzenlenen festivalde Aksoy'u, 'Sürgün' adlı filmde canlandırdığı 'Eleni' karakteri zirveye taşıdı.

"HAYAT SÜRPRİZLERLE DOLU"

41 yaşındaki oyuncu, ödül haberini sosyal medyadan takipçilerine; "New York'tan gelen çok güzel bir haberle uyandım" sözleriyle duyurdu. Aksoy, ardından şu ifadeleri kullandı: Yıllar önce çektiğimiz filmimiz, yönetmenimiz Erol Özlevi'nin girişimiyle 'Exile' ismiyle Soho Film Festivali'ne gönderilmişti. Bana da, 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü getirmiş. Hayat sürprizlerle dolu."