Ezgi Mola’dan samimi açıklamalar

Ezgi Mola, önceki gün Harbiye'de Murat Boz'u dinledi. Mola, annelik sonrası hayatında değişenleri "Ben zaten anneliği yıllardır yaşıyordum ama Can ile arşa çıktı. Hiçbir tarafı zor değil" diye anlatıp oğlu Can ile sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımları hakkında konuştu. Eğlenmek için çektiği videolara gelen tepkilere üzülmediğini anlatan Mola "Eğleniyoruz, gülmek için yapıyorum başka bir amacı yok. Arada bir yorumlara bakıyorum, çoğunlukla güzel ama arada olumsuzlar da oluyor. Yıllar içinde buna karşı derim kalınlaştı. Üzülmüyorum, insanlar mutsuzluklarını başkalarından çıkarmak istiyorlar" dedi.

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