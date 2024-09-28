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Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı tam gaz!

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor. Bir davete katılan ünlü çift, birlikte poz verip evlilik açıklaması yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı tam gaz!

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Oyuncu Esra Bilgiç, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evli olan Bilgiç, geçtiğimiz ay Faruk Sabancı ile görüntülenmişti. Son olarak bir geceye katılan ve burada objektiflere yansıyan ünlü çift, "Her şey yolunda, çok teşekkür ediyoruz. Evlilik daha konuşulmuyor, bunlar için çok erken, daha müsait vakitte konuşuruz" dedi.Geceye el ele katılan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı poz vermekten de çekinmedi. İkili katıldıkları parfüm davetinde, baş harflerini kazıttıkları parfüm şişlerini de paylaştı. İlişkilerine doludizgin devam eden çiftin yakın zamanda ailelerini de tanıştıracağı iddia edildi. Öte yandan Bilgiç'in yakın çevresine sık sık çok mutlu olduğunu söylediği de gelen söylentiler arasında...

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