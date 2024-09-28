Erdal Özyağcılar kendini boğazın serin sularına bıraktı

Son zamanlarda ünlü isimler arasında popüler hale gelen İstanbul Boğazı'nda denize girme modasına Erdal Özyağcılar da katıldı. Usta oyuncuyu Bebek'te denize girerken görenler çok şaşırdı. Pahalılıktan şikayet eden Özyağcılar, 'Bir tane şemsiye iki bin lira, bir şezlong bin beş yüz lira, yeme içme mecburi üç beş bin lira oldu. Adam başı yerlere gideceğime burada girerim. Bak mis gibi bedava' diye açıklama yaptı.

"EN İYİSİNİ YAPMIŞ"

Usta oyuncunun bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme, "Böyle bir akım başladı sanırım şimdi de", "Halkımızın kazık yediğini böyle güzel anlatamazdı", "Çok mantıklı konuşmuş', "En iyisini yapmış" gibi yorumlar yapıldı.