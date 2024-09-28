Aleyna Tilki: Gelecek kaygım var

Henüz 16 yaşındayken 'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, uluslararası bir kadın dergisine konuştu. Tilki, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç şarkıcı, "Küçük yaşta yetişkin gibi hareket ediyordum, yetişkin gibi yaşamak zorunda kaldım. Kalabalık sevmem, insanların olduğu ortamlarda enerjimi tüketmem. Ağaçların içinde yaşarım, arkadaşlarımla sabahlara kadar gitar çalıp beste yaparım.30'larımda hayal ettiğim gibi gerçek bir rock star olacağım. Çocuklarım olsun çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

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