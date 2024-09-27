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Ünlü oyuncu Bade İşçil gösterişten uzak yaşıyor!

Ünlü oyuncu Bade İşçil, tasarruflu çıktı. “Çocuğumun geleceği için yıllardır aynı botu giyiyorum. Asla anormal harcama yapmıyorum” ifadesini kullandı...

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
Ünlü oyuncu Bade İşçil gösterişten uzak yaşıyor!

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Ünlüler alemi, gösterişten uzak kalmadı. Kimi takısıyla kimi çantasıyla havasını attı. Sosyal medyada bol bol pozlar paylaştı. Yediğini içtiğini gösterip müsriflikte sınır tanımadı.

Güzel oyuncu Bade İşçil ise oldukça tutumlu olduğunu açıkladı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Bade İşçil, çocuğu için yıllardır tasarruf yaptığını anlattı. Herkese örnek olacak şu ifadeleri kullandı:

Ben bayağıdır çalışmıyorum. O yüzden düzenli bir projem olmadığı için tatile çok ihtiyaç duymadım çünkü yorulmadım. Anormal harcamalar da yapmam. Çocuktan sonra hele asla anormal harcama yapmam. Ayakkabı falan alırım ama çok lükse kaçmam. Gardrobumda çok şey var duruyor. Olanla idare ediyorum şimdilerde. Çocuğun ihtiyacını karşılamak, onun geleceğini düşünmek istiyorum. Ona yatırımlar yapıyorum. Botum var mesela kaç yıldır aynı botu giyiyorum. Güvendiğim bildiğim yerler ile paylaşımlarım da oluyor oralara da gönderiyorum kıyafetlerimi bazen."

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