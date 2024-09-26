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Ebru Şallı 2020 yılında kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı! Sözleri yürek burktu

Ebru Şallı, 2020 yılında kaybettiği oğlu Pars Tan’ın doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, “Bazı anneler melek doğururmuş” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Ebru Şallı 2020 yılında kaybettiği oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı! Sözleri yürek burktu

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Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Oğlunun acısıyla sarsılan ve zor günler geçiren Ebru Şallı, Pars Tan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı. Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, paylaşımına "İyi ki doğdun sen melek oğlum benim... Bazı anneler melek doğururmuş... Tarifsiz bir özlem Ponçiğim 25.09.2010" notunu düştü.

"IŞINLANMAK İSTİYORUM"
Ünlü isim, oğullarının uçaktaki pozuna ise "Işınlanmak istediğim yegane yer" notunu düştü. Ebru Şallı, 2019 yılı Mayıs ayında verdiği bir röportajda "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" demişti.

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