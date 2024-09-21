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Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın düğününde Şampiyonlar Ligi kadrosu bir araya geldi: Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Alina Boz-Umut Evirgen...

6 yıldır aşk yaşayan iki ünlü oyuncu Serkan Keskin ve Meriç Aral daha önce 3 defa erteledikleri düğünlerini sonunda gerçekleştirdi. Düğüne ünlü akını oldu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 07:01 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 11:51
Serkan Keskin ve Meriç Aral’ın düğününde Şampiyonlar Ligi kadrosu bir araya geldi: Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Alina Boz-Umut Evirgen...

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Meriç Aral ve Serkan Keskin, aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Etiler'de bir mekanda gerçekleşen törende gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi. Meriç Aral'ın gelinliğini Semi Delareyna tasarlarken Serkan Keskin ünlü bir markaya ait damatlığıyla geceye katıldı.



BALAYI YOK!

Meriç Aral, düğün öncesinde; "Ben evlenme teklifi ettim. Balayına, İskoçya'ya gitmek istiyordum. Sonra İskoçya'ya gittik. İskoçya'da da Serkan, bana evlenme teklifi etti" dedi. Keskin ise evlilik teklifi hakkında şunları söyledi; "Sevgilim, bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız" dedi.



Düğün arabası olarak, Serkan Keskin'in 25 yıldır sahibi olduğu klasik otomobil kullanıldı.



KADRO ŞAMPİYONLAR LİGİ!

Başak Dizer "İnşallah mutlu olurlar, çoğalarak devam ederler." derken gazetecilerin tarzı ile ilgili iltifatlarına "Çok teşekkür ederim" diyerek cevap verdi. Kıvanç Tatlıtuğ ise gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirerek hızlıca içeri girdi.



Eşi Hazal Kaya ile nikaha gelen Ali Atay "Ben çok duygulandım, beklemiyordum, benim için çok sürpriz oldu. Öz kardeşim evleniyor gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.



Özge Özpirinçci "Çok istiyorlardı evlenmeyi, biz de dört gözle bekliyorduk" diyerek heyecanını dile getirdi.



Eşi Alina Boz'la düğüne katılan Umut Evirgen, "Oğlan bizim kız bizim, kendi düğünüm kadar heyecanlandım" dedi.



Birkan Sokullu, "Çok sevdiğimiz iki yakın dostumuz evleniyor, geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Dostlarımız bizim de evlenmemizi istiyor, onların bu güzel dileklerini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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