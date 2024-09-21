Serkan Keskin ve Meriç Aral’ın düğününde Şampiyonlar Ligi kadrosu bir araya geldi: Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Alina Boz-Umut Evirgen...

Meriç Aral ve Serkan Keskin, aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Etiler'de bir mekanda gerçekleşen törende gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi. Meriç Aral'ın gelinliğini Semi Delareyna tasarlarken Serkan Keskin ünlü bir markaya ait damatlığıyla geceye katıldı.
BALAYI YOK!
Meriç Aral, düğün öncesinde; "Ben evlenme teklifi ettim. Balayına, İskoçya'ya gitmek istiyordum. Sonra İskoçya'ya gittik. İskoçya'da da Serkan, bana evlenme teklifi etti" dedi. Keskin ise evlilik teklifi hakkında şunları söyledi; "Sevgilim, bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız" dedi.
Düğün arabası olarak, Serkan Keskin'in 25 yıldır sahibi olduğu klasik otomobil kullanıldı.