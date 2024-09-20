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Komedya!

Mert Demir, evden fotoğraf attı. Kapıda bekleyen sevgilisi Serenay “Ayıp ama aşağıdayım” diye yorum yazdı. Hayranları manidar mesajlar yolladı: Buram buram reklam aşkı..

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Komedya!

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Serenay Sarıkaya, 2010'da güzellik yarışmasına katıldı. 2'incilik tacını taktı. Kısa bir süre podyumlarda yer aldı. Ardından dizi sektörüne geçiş yaptı. Şöhret basamaklarını tırmandıkça aşk hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz gibi isimlerle aşk yaşadı. Şimdi de popçu Mert Demir ile yeni bir ilişkiye yelken açtı! Ancak kimine göre bu bir reklam aşkıydı. İkili her defasında bunu yalanlamaya çalıştı. Son yaşanan olay reklam aşkı iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı. Mert Demir, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Bu sırada Serenay "Ayıp ayıp aşağıdayım seni bekliyorum. Yağmur başladı" diye yazdı. Bu yorumdan sonra ikilinin takipçileri yorumları patlattı. İşte onlardan bazıları:
Hiç inandırıcı bir aşk değil!
Yorum yapacağına arasaydın Serenay.
Acaba Serenay, Mert Demir'in PR'ını mı yapıyor.
Mertçe çıkıp bu reklam aşkı desin!
Serenay bedava reklam yaptırmaz!

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