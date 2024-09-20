Demet Şener: Güzel kız ama bence yeterli değil

Manken Demet Şener, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kızı İrem'in okulu için İngiltere'ye giden Şener, "Kayıt yaptırmaya gittik. Yerleşti. Her şeyi hazırladık. İhtiyaçlarını aldık. Odasını yaptık" dedi. Oğlu Ömer'in İspanya, kızının da İngiltere'de olması için "Bir oraya bir oraya gideceğim. Kendimi doldurmaya çalışacağım'' dedi. Bu arada Şener, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'le ilgili de konuştu: O kadar ağır eleştirilmesine karşıyım. Benim de kız çocuğum var. Güzellik göreceli bir şey. Tabii burası bilgi yarışması değil, kızların belli normlarda olması gerekiyor. Güzel kız ama bence yeterli değil. Ama bu kadar eleştirilmesi ayıp, genç kız bu kadar kabul edilemez.

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