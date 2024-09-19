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Hülya Avşar'dan şoke eden itiraf: Biriyle beraberken başkasını beğendiğim oldu

Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, son olarak sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirlerle samimi sohbet eden Hülya Avşar, aşkla ilgili sorulara bakın ne cevap verdi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 07:02 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 07:03
Hülya Avşar’dan şoke eden itiraf: Biriyle beraberken başkasını beğendiğim oldu

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Hülya Avşar, sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Aşkla ilgili sorulara Avşar, "Birine bağlı kalmak artık bana göre değil. Aşk antenleri açık ama artık biriyle akşam yemek yemek sabah arayıp konuşmak bana uzak gelen şeyler...

Böyle alıştığım için birliktelik aramıyorum. Birine bağlı kalmak istemiyorum. Benim konumumdaki insanların aşk hayatının olması o kadar zor ki..." dedi.



"BANA YÜK GELİYOR"
Sözlerine devam eden Avşar, "Bir insana sadık kalmak o kadar zor ki, biriyle beraberken bile birini beğendiğim oldu ama asla birlikte olmamızın mümkün olmayacağı insanlar oluyor. Hayatımda birinin olması bana yük gibi geliyor. Bu konuda biraz egoistim maalesef... Aşk hayatında birinden soğuyunca ondan kurtulmak zor oluyor" diye cevap verdi.

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