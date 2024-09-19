Hülya Avşar’dan şoke eden itiraf: Biriyle beraberken başkasını beğendiğim oldu





"BANA YÜK GELİYOR"

Sözlerine devam eden Avşar, "Bir insana sadık kalmak o kadar zor ki, biriyle beraberken bile birini beğendiğim oldu ama asla birlikte olmamızın mümkün olmayacağı insanlar oluyor. Hayatımda birinin olması bana yük gibi geliyor. Bu konuda biraz egoistim maalesef... Aşk hayatında birinden soğuyunca ondan kurtulmak zor oluyor" diye cevap verdi.

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