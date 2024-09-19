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Pınar Deniz'in gelinliğinin ve Kaan Yıldırım'ın damatlığının fiyatı dudak uçuklattı!

Roma’da Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz’in güzelliği göz kamaştırırken, gelinlik seçimi de oldukça konuşuldu. Deniz'in gelinliğinin fiyatı 165 bin TL iken, Yıldırım'ın damatlığı ise 350 bin TL değerindeydi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024
Pınar Deniz’in gelinliğinin ve Kaan Yıldırım’ın damatlığının fiyatı dudak uçuklattı!

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Yaklaşık iki buçuk yıldır birlikte olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, Roma'da kıydıkları sade nikahları ile ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. 1.5 aylık hamile olduğu iddia edilen Pınar Deniz, nikah gününde Vivienne Westwood tasarımı gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım Tom Ford imzalı bir takım tercih etti. Öte yandan Pınar Deniz'in bu sade ve şık gelinliğinin 165 bin TL olduğu öğrenildi. Kaan Yıldırım, damatlığının değeri ise tam 350 bin TL'ydi.

GELİNLİĞİ HERKESİN DİLİNDE!
Uzun süredir bu özel günü bekleyen ünlü çiftin nikah görüntüleri çok konuşulurken en dikkat çeken detaylardan bir tanesi de Pınar Deniz olmuştu. Güzelliği ve zarafetiyle ilgi odağı olan Deniz'in gelinlik tercihi ise kimileri tarafından çok beğenilirken kimileri tarafından da fazlasıyla sade bulunmuştu. Deniz'in elbisesinin daha öncesinde de Barbara Palvin tarafından tercih edilmesi dikkatli sosyal medya kullanıcılarından kaçmadı.

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