Bade İşçil'den Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen açıklaması! "Hepimizin zevkleri farklı"

Yazı genelde İstanbul'da geçiren İşçil, "İş görüşmeleri yaptım. Bazıları oldu bazıları olmadı. Bir Dubai jesti yaptım kendime..." diye konuştu.

Koyu Fenerbahçeli olan İşçil, "Çocuk sanırım Galatasaraylı oldu. Kupa da alamayınca arkadaşlarından dolayı oldu sanırım. Evlat yani atsan atılmıyor satsan satılmıyor. Bu hafta sonu yakalarız inşallah. Ali Koç ve Mourinho artık bir şey yapsın. Çocuğumu geri istiyorum" diyerek, espri yaptı.