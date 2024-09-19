Beren Saat’e rekor ücret!

Oyunculuktaki başarısı kadar ünlü olduğu günden beri güzelliğiyle de dikkat çeken Beren Saat, son olarak dijital bir platformda yayınlanan ve başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı İstanbul İçin "Son Çağrı" filmiyle dikkat çekmişti. Her sahnesi çok konuşulan güzel oyuncunun filmdeki erotik sahneler uzun süre çok konuşulmuştu. Güzel oyuncu, yine bir dijital platformda yayınlanacak olan mini bir dizi ile anlaşma sağladı.

15 MİLYONA ANLAŞTI!

Aramızda Kalmasın'ın iddiasına göre; Beren Saat, 4 bölümlük diziden tam tamına 15 milyon TL kazanacak. Filmin çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor. Saat, bu yıl televizyon projelerinde yer almayacak ve dijital platformda bu projeyle adından söz ettirecek.