Sosyetik iş insanı Erdinç Acar gönlünü Sezgi Sena Akay’a kaptırdı!

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İş insanı Erdinç Acar, 2012 Best Model Of The World birincisi oyunculuk ve modellik yapan Sezgi Sena Akay ile yeni bir aşka yelken açtı.

İki sevgili, önceki akşam Acarkent'te bir davette görüntülendi. Bir hayli keyifli olan çift, gazetecilere mutluluk pozu verdi.