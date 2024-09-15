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Sosyetik iş insanı Erdinç Acar gönlünü Sezgi Sena Akay'a kaptırdı!

Daha önce birçok güzelle birliktelik yaşayan sosyetik iş insanı Erdinç Acar, aşkı tescilli bir güzel olan oyunculuk ve sunuculuk yapan Sezgi Sena Akay’da buldu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 06:59 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 06:59
Sosyetik iş insanı Erdinç Acar gönlünü Sezgi Sena Akay’a kaptırdı!

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İş insanı Erdinç Acar, 2012 Best Model Of The World birincisi oyunculuk ve modellik yapan Sezgi Sena Akay ile yeni bir aşka yelken açtı.

İki sevgili, önceki akşam Acarkent'te bir davette görüntülendi. Bir hayli keyifli olan çift, gazetecilere mutluluk pozu verdi.

Arkadaş ortamında tanışan sevgililerin, Beykoz'da bir mekanda tanışan sevgililerin, bir aydır birlikte olduğu öğrenildi.

Erdinç Acar, daha önce de sunucu Gizem Çetin ile aşk yaşamış, ikilinin birlikteliği magazin gündemini oldukça meşgul etmişti.

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