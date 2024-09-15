İrem Helvacıoğlu aşka geldi! Sevgilisi Ural Kaspar’a romantik sözler: Her geçen gün daha çok aşk!

Sevgilisiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, Ural Kaspar'a aşkını ilan etti. Helvacıoğlu, paylaşımına "Her geçen gün daha çok ve daha çok sevgi, aşK, eğlence ve daha bir sürü şey... Seni çok seviyorum" notunu düştü.

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