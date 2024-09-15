Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı mı?

Gazetecilerin, 'Aranız iyi mi? Barışma var mı?' sorularını yanıtsız bırakan ikili son olarak aralarındaki ilişki sorulduğunda 'tamam' diyerek el işareti yaptılar. Mauro Icardi 'ye Arjantin'de futbol oynama ihtimali sorulduğunda ise golcü oyuncu yalnızca gülümsedi. Çift daha sonrasında araçla oradan uzaklaştılar.

"BENİ ARARSA BULUR"

Öte yandan Nara, son röportajında Arjantin'e yerleştiğini söyleyip; "Gerçek şu ki, kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Ne olursa olsun, biz bir aileyiz. Beni ve onu tekrar birçok kez bir arada göreceksiniz. Beni ararsa bulur" demişti