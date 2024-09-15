Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı mı?

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile Wanda Nara, iki ay önce boşanacaklarını açıklamıştı. Ünlü isim, "İcardi'dn ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

ARJANTİN'DE BİR ARAYA GELDİLER

İcardi ile Wanda Nara geçtiğimiz günlerde Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'den olan oğlu Valentino Lopez'in River Plate genç takımıyla çıktığı karşılaşmayı izlemişti. Bu gelişmenin ardından Wanda Nara ile Mauro Icardi, yeniden bir araya geldi. Arjantin basınında yer alan haberine göre; ünlü çift, önceki akşam birlikte akşam yemeği yedi. Bu hamle akıllara ikilinin barıştığı iddialarını getirdi. Dün gece çift yeniden birlikte görüntülendi. Arjantin'de ünlü bir restoranın çıkışında kameralara yakalanan ikilinin arası gayet iyi görünüyordu. Çıkışta golcü oyuncu Wanda'yla samimi bir şekilde yürürken görüntülendi. Gazetecilerin, 'Aranız iyi mi? Barışma var mı?' sorularını yanıtsız bırakan ikili son olarak aralarındaki ilişki sorulduğunda 'tamam' diyerek el işareti yaptılar. Mauro Icardi'ye Arjantin'de futbol oynama ihtimali sorulduğunda ise golcü oyuncu yalnızca gülümsedi. Çift daha sonrasında araçla oradan uzaklaştılar.



"BENİ ARARSA BULUR"

Öte yandan Nara, son röportajında Arjantin'e yerleştiğini söyleyip; "Gerçek şu ki, kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Ne olursa olsun, biz bir aileyiz. Beni ve onu tekrar birçok kez bir arada göreceksiniz. Beni ararsa bulur" demişti