İzmir’de sakin bir hayat süren Gizem Karaca İstanbul’dan vazgeçemiyor!

"İZOLE YAŞIYORUM" Yaşadığı İzmir'i kendisi için bir kaçış noktası olarak gördüğünü, İstanbul 'un kaosundan ise uzak duramadığını ifade eden Karaca, köy hayatı yaşadığı haberleriyle ilgili "Ben İstanbul'u bırakıp İzmir'e taşınmış ve orada köy hayatı yaşıyor değilim.

Gizem Karaca

Projem olduğunda İstanbul'da, olmadığında İzmir'deyim, orada tatlı hayatım var, şehir hayatından uzak, izole yaşamımız var. Ancak iki ayda bir bu kargaşa ve kaosu özleyip İstanbul'a geri koşuyorum. İzmir ise dinlenmek için mükemmel kaçış yeri oluyor" diye konuştu.