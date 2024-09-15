İbrahim Tatlıses: Cenaze’de yaşananlara çok üzüldüm

İbrahimTatlıses, önceki akşam eski eşi Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'in yeni açtığı restauranttaydı. Yemek tadımı yapan Tatlıses, gazetecilerin de kısaca sorularını yanıtladı. Tatlıses, Savaş Zafer hakkında, "Kendisi genç bir gurmedir aynı zamanda. Ona yemek programı yaptıracağım" dedi. Tatlıses, İstanbul'a sık sık geldiğini söyleyerek, "Hayat çok güzel gidiyor. Ama dostumu kaybettim, ben ömrümde böyle bir dost görmedim. Bir daha da göremem." diye konuştu. Cenazede yaşanan olumsuz durumları da değerlendiren imparator, "İnsanlar resim çekmeye gelmişler, cenazeye gelmemişler ki. Çok üzüldüm. Aydoş'umu kaybettim. Üzgünüm" dedi.

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