Gamze Özçelik’ten eşi Reshad Strik’e övgü dolu sözler

Sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti, balayı yerine Tanzanya'ya gitmişti. İhtiyaç sahiplerine yardım götüren Özçelik ve Strik, Kurban Bayramı'nı bölgede geçirmişti. Son olarak Afganistan'a giden çift burada da ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeye devam ediyor. Özçelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımının altına şu notu ekledi: Her seferinde tatile gitmek yerine zorlu hayır yolculuklarında sınırı zorlamayı tercih eden eşini yalnız bırakmayan kocam... En iyisi olduğun için teşekkür ederim! Hayatım olduğun için teşekkür ederim!

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