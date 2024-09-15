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Demet Şener: Ne kadar şükretsem az

Eski eşler Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın 18 yaşındaki kızı İrem, üniversiteli oldu. İngiltere'deki University Of Exeter'a kayıt yaptıran kızıyla poz veren Şener, sosyal medyada duygularını paylaştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024
Demet Şener: Ne kadar şükretsem az

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Eski eşler Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın 18 yaşındaki kızı İrem, üniversiteli oldu. İngiltere'deki University Of Exeter'a kayıt yaptıran kızıyla poz veren Şener, sosyal medyada duygularını paylaştı. Şener, "Kızımın yeni yolculuğunun heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Londra'ya geldik beraber. Çok ama çok heyecanlıyım. Ne kadar şükretsem azdır. İrem'imin gözünden mutlu anne Demet" mesajını yazdı. Sözlerine devam eden Şener, "Harika bir 24 saat geçirdik İrem'imle Londra'da. Hem onun hem de benim için yeni hayatımızın başlangıcı. Ben hep onların yanındayım. Şimdiden Ömer ve İrem'le üçümüzün bir araya geleceği günlerin planını yaptık bile. Allah yollarını açık etsin, hep iyi olsunlar. Bir anne başka ne ister ki? Kocaman sevgiler bizden" dedi.

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