Demet Şener: Ne kadar şükretsem az

Eski eşler Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın 18 yaşındaki kızı İrem, üniversiteli oldu. İngiltere'deki University Of Exeter'a kayıt yaptıran kızıyla poz veren Şener, sosyal medyada duygularını paylaştı. Şener, "Kızımın yeni yolculuğunun heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Londra'ya geldik beraber. Çok ama çok heyecanlıyım. Ne kadar şükretsem azdır. İrem'imin gözünden mutlu anne Demet" mesajını yazdı. Sözlerine devam eden Şener, "Harika bir 24 saat geçirdik İrem'imle Londra'da. Hem onun hem de benim için yeni hayatımızın başlangıcı. Ben hep onların yanındayım. Şimdiden Ömer ve İrem'le üçümüzün bir araya geleceği günlerin planını yaptık bile. Allah yollarını açık etsin, hep iyi olsunlar. Bir anne başka ne ister ki? Kocaman sevgiler bizden" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN