Sürpriz doğum günü

Ece Seçkin, önceki gece 33. yaşının doğum gününü kutladı. Yakın dostlarının ve ailesinin katıldığı doğum günü etkinliği esnasında soruları yanıtlayan Ece Seçkin, "Benim haberim yoktu. Eşim Çağrı bana da sürpriz yaptı. Başak burcu olduğum için sürpriz sevmem aslında ama bu sürprizi ben çok sevdim" diyerek güldü. 33. yaşını kutlayacağını dile getiren Ece Seçkin, "Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Biraz zor bir yaş geçirdim aslında, benim için kötü bir yaş oldu. Bu kötü seneyi geride bırakıp yepyeni bir hayatın başlangıcı olarak başlıyorum bu yaşıma." diye konuştu.

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