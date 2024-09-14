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Kuruluş Osman'ın altıncı sezon kadrosu göz kamaştıracak!

Türkiye’de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de yüz milyonlarca takipçisi olan fenomen dizi ‘Kuruluş Osman’ın 6. sezon kadrosu belli oldu. Kadroya birbirinden iddialı isimler katıldı. Oyuncuların hangi karakterlere hayat vereceği ise izleyicileri meraklandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024
Kuruluş Osman’ın altıncı sezon kadrosu göz kamaştıracak!

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Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman dizisinin altıncı sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu. Ali Sürmeli, Özgür Çevik, Buçe Buse Kahraman, Feyza Işık, Ekin Mert Daymaz, Ali Önsöz, Erdem Şanlı, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Ekin Pasvanoğlu, Sonat Dursun ve Alkan Kızılırmak 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler. Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

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