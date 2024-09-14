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Atv’nin yeni dizisi ‘Kör Nokta’

Usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav’ın yeni projesi “Kör Nokta”, atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sinegraf imzasını taşıyan ve yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav’ın üstlendiği dizi, 21 Eylül Cumartesi günü ilk bölümüyle ekrana gelecek. Büyük bir merakla beklenen dizinin yayınlanan fragmanı izleyicilerden tam not aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024
Atv’nin yeni dizisi ‘Kör Nokta’

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Fragmanda oyuncuların uyumu dikkat çekerken, tanıtımda yer alan sahneler, izleyicilere güçlü bir hikaye ve oyunculuk performansı vadetti. Sosyal medyada da dizinin konusu ve karakterler büyük beğeni topladı. Başrollerini Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz paylaşırken, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik, Cansu Fırıncı, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, Cihangir Köse, Erhan Çirçioğlu, İrem Bakırtaş, Göktan Oktay Göztepe gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizi, "Aslım ve Gece" adındaki iki genç kızın hikâyesini merkezine alarak, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak.

ADALET SAVAŞININ HİKAYESİ
Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikayesidir. Ama bu savaşın galibinin de mağlubunun da tek bir belirleyeni olacaktır; aşk...

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