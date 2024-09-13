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Sokak ortasındaki kavgası gündem olmuştu! Nilperi Şahinkaya'ya o gece soruldu

Geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile eğlenceye çıkan Nilperi Şahinkaya sokak ortasında kavgaya tutuşmuş ve görüntü vermemek içinde çabalamıştı. Olay sonrası ilk kez Zincirlikuyu'da bir davette görüntülenen Şahinkaya'ya o gece soruldu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024
Sokak ortasındaki kavgası gündem olmuştu! Nilperi Şahinkaya’ya o gece soruldu

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Geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile eğlenceye çıkan Nilperi Şahinkaya sokak ortasında kavgaya tutuşmuş ve görüntü vermemek içinde çabalamıştı. Bebek'te arkadaşları ile eğlendiği sırada yan masasındaki erkeklerle hareketli bir tartışmaya giren ünlü oyuncu sokak ortasında bağırıp çağırmıştı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı oyuncu kameraları görünce hızlıca arabaya binmişti.

"ÖZÜR DİLEDİ"
Olay sonrası ilk kez Zincirlikuyu'da bir davette görüntülenen Şahinkaya'ya o gece soruldu. Ünlü oyuncu ise, "Açıklama yapmak istemem o akşam zaten karşı taraf özür diledi ve tatlıya bağlandı. Hukuki bir durum olmadı" diyerek yanıt verdi.

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