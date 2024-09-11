Meriç Aral ve Serkan Keskin, sonunda muradına eriyor! Düğün tarihi belli oldu

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5 yılı geçen mutlu ilişkileriyle dikkat çeken Serkan Keskin ve meslektaşı Meriç Aral ilişkilerini resmiyete dökmeye karar vermiş ancak bir türlü düğün tarihi belirleyememişti.

Düğün tarihi belli oldu Daha önce tam üç kez düğünlerini erteleyen ünlü çiftten sonunda müjdeli haber geldi. Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın 19 Eylül'de nikah masasına oturacağı iddia edildi. Düğünleri için hazırlıklara başlayan çiftin düğünü İstanbul'da gerçekleşecek.