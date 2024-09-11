PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

2 çocuk annesi Hazal Kaya eski formuna geri döndü! Yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti

Son dönemlerde aldığı kilolarla dikkat çeken güzel oyuncu Hazal Kaya eski formuna kavuştu. Zayıflayan ve saçlarını kestiren Kaya, adeta göz kamaştırdı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 07:05 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 07:07
2 çocuk annesi Hazal Kaya eski formuna geri döndü! Yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Güzel oyuncu Hazal Kaya, dijital bir platformda yayınlanan dizisinin, kutlama yemeğine katıldı.

Hazal Kaya, Ali Atay ve çocuklarıHazal Kaya, Ali Atay ve çocukları

Beyoğlu'nda gerçekleştirilen etkinliğe şık ve zarif tarzı ile katılan güzel oyuncu, gazetecilerin "Hazal hanım, harika görünüyorsunuz ve çok zayıflamışsınız" şeklindeki iltifatına teşekkür ederek "Bu değişimin sırrı yaz boyunca iki çocuğun peşinde koşturmak...

Hazal Kaya ve Ali AtayHazal Kaya ve Ali Atay

Şaka bir yana iyi beslendim, çok da konuşamıyorum bu durumları, anlayın beni" dedi.

Zayıflayan ve saçlarını kestiren Kaya, adeta göz kamaştırdıZayıflayan ve saçlarını kestiren Kaya, adeta göz kamaştırdı

'DARALDIM, SIKILDIM'
Ünlü oyuncu, gazetecilerin "Saçlarınızdaki değişikliğin sebebi nedir?" sorusuna ise "Daraldım, çok sıkıldım, buhran... 'Aa yeter be bu saçlar' diyerek isyan etmemin sonucu bu durum, çok da mutluyum" diyerek cevap verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Trump mı Harris mi? ABD başkan adayları canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi!
PROMOSYONDA EYLÜL FIRSATI: Hangi banka, ne kadar veriyor? Emekliler yüksek ödeme için nelere dikkat etmeli?
Türk Telekom
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi A Haber’e konuştu: Abim para almadı tehdit aldı | İtirafçın ifadesi de ortaya çıktı
ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ZAMMI: Gözler Komisyon’da! Milyonlarca çalışan yeni yıla yeni maaşla başlayacak...
Benfica teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcu İsmail Yüksek’e hayran kaldı!
Narin Güran cinayetinde 3. kişi şüphesi! İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı | Amcanın avukatı davadan çekildi
ABD Başkanı Joe Biden Ayşenur Ezgi Eygi cinayetinde İsrail’i akladı! Akla ziyan açıklama: Kurşun yerden sekmiş ve kazara vurulmuş
BM Genel Kurulu’nda tarihi anlar! Filistin ilk defa bir sandalye sahibi oldu
Narin cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar’ı yakalatan 23 plakalı kırmızı Şahin ve ’50 dakika’ detayı! Görüntüler saniye saniye incelendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesine sert tepki: İsrail, barıştan yana olanları bile hedef alıyor
Jose Mourinho’dan Galatasaray’a gönderme ve Osimhen için flaş sözler
Savcılık harekete geçti! 2009’da hayatını kaybeden Narin Güran’ın ablası Tülin Güran’ın ölümü de araştırılacak
Narin Güran cinayetinin ’1’ numarası tek tek anlattı! Salim Güran’ın mahkemedeki tam ifadesi ortaya çıktı... Mahkeme ’çelişkili’ dedi
Galatasaray’da İtalya’dan sonra sıra İngiltere’de! İşte yeni yıldız
SON DAKİKA