2 çocuk annesi Hazal Kaya eski formuna geri döndü! Yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti

Hazal Kaya, Ali Atay ve çocukları

Beyoğlu'nda gerçekleştirilen etkinliğe şık ve zarif tarzı ile katılan güzel oyuncu, gazetecilerin "Hazal hanım, harika görünüyorsunuz ve çok zayıflamışsınız" şeklindeki iltifatına teşekkür ederek "Bu değişimin sırrı yaz boyunca iki çocuğun peşinde koşturmak...