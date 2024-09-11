Yasemin Allen, Kerem Bürsin ile aşk iddialarına cevap verdi!

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Yasemin Allen geçen mart ayında eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmemişti. Geçen haziran ayından ayrılan ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmişti.

Yasemin Allen ve eski sevgilisi FBI çalışanı Erdal Kaya Ayrılığı Erdal Kaya'nın istediği ve Allen'in bu durum karşısında çok üzgün olduğu iddia edilmişti. Son olarak güzel oyuncunun, Kerem Bürsin ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atıldı.