PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Yasemin Allen, Kerem Bürsin ile aşk iddialarına cevap verdi!

Yasemin Allen, meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi. Allen, kesin bir dille bu iddiaları yalanlarken, görüştüklerini de inkar etmedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 07:05 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 07:06
Yasemin Allen, Kerem Bürsin ile aşk iddialarına cevap verdi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yasemin Allen geçen mart ayında eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmemişti. Geçen haziran ayından ayrılan ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmişti.

Yasemin Allen ve eski sevgilisi FBI çalışanı Erdal KayaYasemin Allen ve eski sevgilisi FBI çalışanı Erdal Kaya

Ayrılığı Erdal Kaya'nın istediği ve Allen'in bu durum karşısında çok üzgün olduğu iddia edilmişti. Son olarak güzel oyuncunun, Kerem Bürsin ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atıldı.

Aşk mı, arkadaşlık mı?Aşk mı, arkadaşlık mı?

SÖZ KONUSU OLMADI!
Allen konuyla ilgili, "Arkadaşlar merhaba... Bir şey demeyecektim ama bir çoğunuz her okuduğuna inanıyor demek ki" dedi.

Kerem BürsinKerem Bürsin

Oyuncu sözlerine "Sevgili Kerem ile aramızda seviyeli bir arkadaşlık dışında herhangi bir şey asla söz konusu olmadı. Yorum yazarken kullandığımız dile ve seviyemize dikkat edelim, terbiyemizi takınmaya gayret edelim lütfen" diye devam etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Trump mı Harris mi? ABD başkan adayları canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi!
PROMOSYONDA EYLÜL FIRSATI: Hangi banka, ne kadar veriyor? Emekliler yüksek ödeme için nelere dikkat etmeli?
Türk Telekom
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi A Haber’e konuştu: Abim para almadı tehdit aldı | İtirafçın ifadesi de ortaya çıktı
ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ZAMMI: Gözler Komisyon’da! Milyonlarca çalışan yeni yıla yeni maaşla başlayacak...
Benfica teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcu İsmail Yüksek’e hayran kaldı!
Narin Güran cinayetinde 3. kişi şüphesi! İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı | Amcanın avukatı davadan çekildi
ABD Başkanı Joe Biden Ayşenur Ezgi Eygi cinayetinde İsrail’i akladı! Akla ziyan açıklama: Kurşun yerden sekmiş ve kazara vurulmuş
BM Genel Kurulu’nda tarihi anlar! Filistin ilk defa bir sandalye sahibi oldu
Narin cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar’ı yakalatan 23 plakalı kırmızı Şahin ve ’50 dakika’ detayı! Görüntüler saniye saniye incelendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesine sert tepki: İsrail, barıştan yana olanları bile hedef alıyor
Jose Mourinho’dan Galatasaray’a gönderme ve Osimhen için flaş sözler
Savcılık harekete geçti! 2009’da hayatını kaybeden Narin Güran’ın ablası Tülin Güran’ın ölümü de araştırılacak
Narin Güran cinayetinin ’1’ numarası tek tek anlattı! Salim Güran’ın mahkemedeki tam ifadesi ortaya çıktı... Mahkeme ’çelişkili’ dedi
Galatasaray’da İtalya’dan sonra sıra İngiltere’de! İşte yeni yıldız
SON DAKİKA