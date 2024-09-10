Güzelliği ve özel hayatıyla magazin gündeminde her zaman kendisine yer bulan ünlü oyuncu Melisa Döngel'in fit görünümünün sırrı ortaya çıktı. Düzenli spor ve dengeli beslenmeye özen gösteren Döngel, aynı zamanda uyanır uyanmaz bazı küçük detayları da ihmal etmiyor. Döngel, katıldığı bir programda formunu nasıl koruduğunu açıkladı.

YAĞ YAKIYOR!

55 kg olan Döngel, "Yürüyüş yapıyorum. Bir de akşam 6'dan sonra yemek yemediğin takdirde kilo almıyorsun. Sabahları kalktığım zaman da su bardağının içine 1 yemek kaşığı alıç sirkesi koy. Bütün gün senin yağını yaksın, metabolizmanı hızlandırsın" sözleriyle nasıl zayıfladığını paylaştı.