Futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Metehan Baltacı mekan çıkışı kameralara yakalandı!

Futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Metehan Baltacı, önceki sabah 04.30'da Etiler'deki bir mekandan çıktı. İkili, mekandan çıkarken gazetecilerin olduğunu öğrenince yanındaki kız arkadaşlarını alamadı. Ardından özel şoförlü araçlarıyla mekanın etrafında iki tur atan futbolcular, kız arkadaşlarını almayı denedi. Basının kapıda olduğunu görünce kızları alamadan oradan uzaklaşan Yıldırım ve Baltacı, ardından Riva'daki Milli takım tesislerine gitti. Sabah saatlerinde Milli takım tesislerine varan ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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