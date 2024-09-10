ATV’nin yeni dizisi Karadut’tan yeni tanıtım!

ATV'nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi Karadut'tan yeni görüntüler yayınlandı. İlişkiler ve aile bağlarını derinlemesine işleyecek olan Karadut'ta, yaşadığı trajik olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hikayesi ve çevresinde yaşananlar izleyici ile buluşacak. Hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

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