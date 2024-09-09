Wanda Nara’dan ayrılan Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, yalıya taşınıyor!

Berdan Mardini

MARDİNİ MAĞAZALAŞIYOR

Yıllardır sahnelerden kazandıklarını ticarete yatıran isimlerin başında gelen Berdan Mardini, 2017 yılında kurduğu Mardini Kozmetik işini büyüterek yatırıma devam etmişti. Memleketi olan Mardin'de 550 dönüm araziye gül ve lavanta eken ve yüzlerce insana iş veren Berdan Mardini, burada gül üretimi yaparak bölgeye büyük bir yatırım yapmıştı. Toplamda 300 milyon liradan fazla yatırım yapan Berdan Mardini, şimdide işleri dahada büyütüyormuş.

Duyduğuma göre satışlarını arttırmak için mağazalar açmaya karar vermiş.

Önemli lokasyonlar da başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin önemli şehirlerine mağaza açmak için kolları sıvamış Berdan Mardini. Bizzat tanıdığım ve ülkesine aşık olan Berdan Mardini'yi yarattığı büyük istihdamdan dolayı tebrik ederim.



EĞLENCE HAYATI DEĞİŞİYOR!

Son dönemde eğlence hayatı kabuk değiştirmeye başladı. Öyle 300, 500 veya 1000 kişilik yerler değil. 30, 50 veya 100 oturma kapasiteli mekanlar popüler olmaya başladı. Bunun nedeni de artan maliyetler tabii ki. Mekanlar küçüldükçe, hem dükkan kiraları hemde çalışan sayısında bir hayli azalma oluyor. Bu sistem Kuruçeşme'de çok tuttu diyebilirim. Minik minik mekanlar yan yana açıldıkça büyük bir popülasyon kazandı Kuruçeşme diyebilirim. Son dönemin eğlence adresi Nişantaşı, Ortaköy veya Bebek değil!

Kuruçeşme diyebilirim...