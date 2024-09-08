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Aşkları "İçerde" dizisinin setinde başlamıştı! Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy barıştı mı?

Duygu Sarışın, 7 yıl boyunca bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Çağatay Ulusoy’la sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu, Ulusoy ile barıştığına dair haberlere açıklık getirdi.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 07:00 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 07:06
Aşkları İçerde dizisinin setinde başlamıştı! Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy barıştı mı?

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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın, 2016 yılında rol aldıkları "İçerde" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Evlilik hazırlıkları yaptıkları konuşulan çift, Ocak 2023'te sosyal medyada birbirini takipten çıkmış, bu hamleyle yedi yıllık ilişkisi sona erdiği ortaya çıkmıştı.

"HARİKA BİR TATİL YAPTIM"
Duygu Sarışın, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncu, aracının içinde trafikte soruları yanıtladı. 36 yaşındaki güzel, "Tatil bitti şimdilik, harika bir tatil yaptım. Yeni sezon için Dijital bir iş çektik" dedi.

"BARIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"
Uzun süre aşk yaşadıktan sonra sessiz sedasız ayrıldığı Çağatay Ulusoy ile barıştığına dair iddialara Duygu Sarışın, "Barışma söz konusu değil. Ben bir kez okuduğum kitabı, ikinci kez okumam" yanıtını verdi.

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