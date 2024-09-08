Aşkları "İçerde" dizisinin setinde başlamıştı! Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy barıştı mı?

Ünlü oyuncu, aracının içinde trafikte soruları yanıtladı. 36 yaşındaki güzel, "Tatil bitti şimdilik, harika bir tatil yaptım. Yeni sezon için Dijital bir iş çektik" dedi.

"BARIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Uzun süre aşk yaşadıktan sonra sessiz sedasız ayrıldığı Çağatay Ulusoy ile barıştığına dair iddialara Duygu Sarışın, "Barışma söz konusu değil. Ben bir kez okuduğum kitabı, ikinci kez okumam" yanıtını verdi.