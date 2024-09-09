Derya Uluğ oyunculuğa yeşil ışık yaktı!

Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam Grand Sapphire Resort'ta sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Barselona tatilinden Kıbrıs'a gelen Uluğ, "Hava yağmurluydu. Bir enerji değişikliği yaşadık, güzel oldu. Ayağımızın tozuyla da Kıbrıs'a geldik" dedi.

OYUNCULUĞA YEŞİL IŞIK!

"Gelin Takımı filminde rol aldınız. Oyunculuk tecrübeniz nasıldı? Devamı gelir mi?" sorusuna Uluğ, şu yanıtı verdi: "İnanılmaz bir film geliyor. Çekimler çok dinamik ve eğlenceli geçti. Muazzam bir kadrosu var. Onlarla bir arada olmak bile insana iyi geliyor." Bu arada Uluğ, "Oyunculuğun devamı gelecek mi?" sorusunu "Hayır deyip kestirip atamam çünkü yarın neyin ne olacağı belli değil" şeklinde yanıtladı.