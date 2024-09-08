Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir’in elini sıkı sıkı tuttu!

Şarkıcı Mert Demir, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlaması ile birlikte sahne fiyatını da 10'a katlamıştı. Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'e uğurlu geldi. Ünlü oyuncu ile sevgilisi Mert Demir tatil dönüşü havaalanında el ele görüntülendi. Serenay Sarıkaya bir an olsun sevgilisinin elini bırakmadı. "Çok güzel giden bir birlikteliğiniz var, bu birliktelikte yakında evlilik olur mu?" sorusuna Serenay Sarıkaya, gülerek cevap verdi. Sevgilisi Mert Demir'in yanında çok mutlu görünen güzel oyuncu havaalanından çıkana kadar güldü. Öte yandan güzel oyuncu tatilinin bitmesiyle birlikte set startını verdiğini belirtti.

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