Bu yıl 81'incisi gerçekleştirilen Venedik Film Festivali'ne katılan Hadise, bir mücevher markasının yüzü oldu. Güzel oyuncu kırmızı halıda Dolce And Gabbana imzalı transparan bir kıyafet giydi. Festivale katılan diğer bir ünlü isim Kerem Bursin'le bir araya gelerek birlikte vakit geçirdiler. Venedik dönüşü havaalanında objektiflere yansıyan Hadise, gazetecilerin "Venedik Film Festivali'nde Kerem Bursin'le birlikte çok sık bir arada oldunuz sizi birbirinize çok yakıştırdılar, bu konuda ne diyeceksiniz. Bu arada Acun Ilıcalı'nın düğününde de sizi göremedik" şeklinde sorduğu soruya; "Ben havaalanında konuşmayı sevmiyorum, siz havaalanında konuşmayı sevenlere soru sorun" diyerek tepki gösterdi.

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