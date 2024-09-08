Güzel oyuncu Aslıhan Güner’den samimi açıklamalar

Aslıhan Güner, Metropol İstanbul'da görüntülendi. Tatilden bahseden Güner, "1-2 haftalık tatil yaptım. İş odaklı olduğum için iş daha önemli... Tatilde aklım kalmadı" diye konuştu. Sette bayılıp hastaneye götürülmesine oyuncu, "Bazen insan üstü çalışabiliyoruz. Setteki sağlıkçımız müdahale etti. Kötüleştim, hastaneye gittik. İki serum aldım. Makyözümün o gün nikahı vardı bende şahidiydim. Kıza söz verdim, 'Ya gidemezsem?' diye düşündüm. Şükür sağlığıma kavuştum, gittim" şeklinde konuştu.

HAYRANLARINA SORDU

Gözleri lens olduğu iddialarına oyuncu, "Gözlerime ısrarla neden lens diyorlar anlamıyorum. Bebeklik fotoğrafım da yetmiyor" diye konuştu.