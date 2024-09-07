Hadise’nin Venedik Film Festivali’nde giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı

Hadise ve Kerem Bürsin 81'ncisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne bir marka iş birliği ile birlikte katıldı. Kırmızı halıda siyah kıyafetinin üzerine gold renginde iri bir kemer takan Hadise, takipçilerinden tam not aldı. Kısa sürede Beyonce'nin daha önce tercih ettiği bir tasarım olduğu ortaya çıkan transparan elbiseyi kendine uyarlayan Hadise yine "Yerli Beyonce" şeklinde adından bahsettirdi.

MİLYONLUK ELBİSE!

Daha önce sahne kıyafetlerinde efsanevi isim Beyonce'nin tercih ettiği kıyafetleri giydiği anlaşılan Hadise'ye "Yine mi pişti?" gibi yorumlar gecikmedi. Elbisenin fiyatı ise dudak uçuklattı... Transparan görünümlü taşlı kıyafetin Dolce&Gabanna markasına ait olduğu ve elbisenin 3 milyon 205 bin TL değerinde, kemerin ise 337 bin 460 TL olduğu öğrenildi.

Hadise'nin sık sık dünyaca ünlü Beyonce'u taklit ettiği konuşuluyor. Hatta zaman zaman Beyonce ile pişti olan Hadise, bu tavrını sürdürmeye devam ediyor.