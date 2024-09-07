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Ebru Şallı'dan icra takibi açıklaması!

Amerika’dan ayağının tozuyla Türkiye’ye gelen Ebru Şallı, hakkında icra takibi başlatılması ile ilgili konuştu. Eşi Uğur Akkuş’un birçok dava dosyasının kendisine yansıması sorulması üzerine Şallı, “Benimle ilgili bir sorun yok” diyerek okları kendinden attı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024
Ebru Şallı’dan icra takibi açıklaması!

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Uzun süredir Amerika'da olan ve Türkiye'ye dönen Ebru Şallı, sonunda ortaya çıktı. Şallı, geçtiğimiz gün bir lansmanda objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden güzel isim, "Amerika'daydım uzun süredir. İş için geldim Türkiye'ye... Oralarda güzel beslendim. Tekrardan gidip gelirim ama temelli gitmeyeceğim Amerika'ya... Los Angeles'ta biraz iş biraz yaşam zamanımızı geçirdik. Orda çalışma iznim yeni çıktı, onları hallediyordum" dedi.

İCRA BİLMECESİ!
Ünlü manken Ebru Şallı, hakkındaki birçok dolandırıcılık davası açılan eşi Uğur Akkuş'a ait bir icra takibinin kendisine kadar gelmesi hakkında, "Benim bu olaydan haberim yok, bana gelen bir şey yok. Benimle ilgisi olan bir şey de değil. Birçok da asılsız haber çıktı. Son kez söylüyorum benimle ilgili herhangi bir sorun yok" diyerek kendisiyle alakalı bir problem olmadığını dile getirirken okları da eşi Uğur Akkuş'a çevirdi.

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