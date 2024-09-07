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Alina Boz hakkında çıkan hamilelik iddialarına yanıt verdi

Anne olmak istediği konuşulan Alina Boz, hakkında çıkan hamilelik iddialarına yanıt verdi. Boz, zamanı gelince anne olabileceğini söyledi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024
Alina Boz hakkında çıkan hamilelik iddialarına yanıt verdi

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Güzel oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, geçtiğimiz aralık ayında hayatlarını birleştirmişti. Evliliğin hemen ardından hakkında hamile olduğuna dair haberler çıkan Boz, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Anne olmak istediği son dönemlerde çok konuşulan oyuncu, önceki gece meslektaşı İlayda Alişan ve diğer arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda yemek yedi. Güzel oyuncu, çıkışta aracına binerken basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Boz, "Arkadaşımın doğum günüydü. Onu kutladık, şimdi de dağılıyoruz herkes evine gidiyor" açıklamasını yaptı.

OYUNCULUĞU BIRAKMADIM!
Oyunculuğu bıraktığı iddiası hakkında konuşan ünlü isim, "Öyle bir şey olabilir mi? Aşk olsun. Tabii ki oyunculuğa döneceğim. Yeni okuduğum projeler var" yanıtını verdi. 26 yaşındaki güzel, gazetecilerin, "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Şimdilik gündemimizde yok, zamanı gelince tabii ki olabilir" ifadelerini kullandı.

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