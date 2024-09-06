Tolgahan Sayışman: "TV projelerine kapalıyım"

Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Yapımcılık yapan oyuncu, "Güzel gidiyor. Yeni projeler ve sinema filmi var. Dijital platforma yaptığım işin devamı olacak" dedi.

Sayışman, "Oyunculuğa sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna, "Şu an televizyon projelerine kapalıyım. Belki ilerleyen süreçte olabilir. Yapacağım başka işler var onların neticesi belli olsun yönümü ona göre çizeceğim. 2025 Ocak'tan sonra karar vereceğim" yanıtını verdi.



Şoförünün geçtiğimiz günlerde kaza yapmasına Sayışman, "Biz içinde değildik. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.