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Hande Erçel, Venedik Film Festivali’ndeki tarzı eleştiri aldı: Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Hande Erçel, Venedik Film Festivali’nde boy gösterdi. Her zaman pahalı kıyafetler tercih eden Erçel, yine ezber bozmadı. Güzel oyuncunun elbisesi tam 138 bin 411 TL değerindeydi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024
Hande Erçel, Venedik Film Festivali’ndeki tarzı eleştiri aldı: Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

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Bu yıl Venedik Film Festivali'ne katılan ünlü isimlerimizden bir tanesi de Hande Erçel oldu. Bir mücevher markasının yüzü olarak festivale katılan Erçel, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından festival pozlarını art arda paylaştı. Her adımı detay detay eleştirilen Hande Erçel'in festival tarzı da yine geçer not almayı başaramadı, hatta eleştiri yağmuruna tutuldu.

138 BİN 411 TL
Ünlü ismin giydiği Elie Saab imzalı elbisesinin fiyatını gören sosyal medya kullanıcıları ise ikinci bir şoka girdi. Hatta ünlü ismin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı desek yeri... Erçel'in Venedik Film Festivali'nde giydiği elbisenin fiyatının 138 bin 411 TL olduğu öğrenildi. Öte yandan Erçel, yüzü olduğun markanın müzede verdiği yemeğe katıldı.

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