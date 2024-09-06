Güzel oyuncu Meryem Uzerli’nin ünlü olmadan önce yaptığı iş şaşırttı!

41 yaşındaki Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Bir dergiye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunan Meryem Uzerli, oyuncu olmadan önce birçok işte çalıştığını söyledi.

Uzerli, "Büyürken farklı hayatları gözlemlemekten büyük zevk duyuyordum ve bir gün en yakın arkadaşımı bir trafik kazasında kaybettim. Yaşamı ve ölümü sorguladığım bir dönemdi. İnsanların hayatlarına dokunmak önceliğim olmuştu. Bir yıl boyunca bir hastanede lösemili çocuklar için gönüllü çalıştım" dedi.

Sözlerine devam eden Meryem Uzerli, "Almanya'da vefat eden kişilerin son yolculuklarına en iyi halleri ile çıkmasını isterler. Hastanede çalıştığım dönemde bir ekip onları bu yolculuğa hazırlardı. Ben de cenaze için hazırlanan vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum. Ve bunların hiçbirini 'Şimdi bunu yapmalıyım' diye programlamadım, karşıma çıktılar" bir hayli şaşırttı.

"ANNEM KATOLİK BABAM MÜSLÜMAN"

Meryem Uzerli, anne babası Ursula-Hüseyin Uzerli hakkında ise, "Babam annemi çok sevdi. Annemin daha önceki evliliğinden olan iki abime de harika babalık yaptı. Annem Katolik, babam Müslüman. Çok toleranslı büyüdüm" ifadelerini kullandı.